Piaggio Aerospace, sindacati: “Golden Power passo decisivo, ora Baykar rispetti il piano industriale”

Liguria. “Il via libera da parte del Governo sulla Golden Power rappresenta il passaggio chiave per la cessione di Piaggio Aerospace al gruppo turco Baykar. Entro poche settimane ci sarà dunque l’ingresso ufficiale della nuova proprietà a cui come Fim Cisl siamo pronti a ribadire semplicemente due aspetti: vogliamo che venga rispettato il piano industriale presentato alle organizzazioni sindacali e al Mimit e ribadiamo la centralità degli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Genova, dove siamo la prima organizzazione sindacale grazie alla fiducia dei lavoratori che abbiamo conquistato negli anni grazie al lavoro quotidiano, alla coerenza e alla concretezza”.

Lo afferma Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria.

» leggi tutto su www.ivg.it