Piazza del mercato: rilancio al palo tra Zona a traffico controllato, parcheggi mancanti e crisi del commercio

L’ultima seduta della terza commissione consiliare presieduta da Stella Pollina, ha riportato sotto i riflettori la delicata questione della riqualificazione e del rilancio di Piazza Cavour, tra progetti ambiziosi, problemi mai risolti e una crisi del settore che si aggrava da anni.

Il confronto tra amministratori, rappresentanti delle associazioni di categoria e consiglieri ha fatto emergere un quadro articolato, segnato da preoccupazioni diffuse e da una richiesta pressante da parte dei portavoce degli operatori: servono risposte concrete, non più solo parole.

Ad aprire il dibattito è stato il consigliere Marco Raffaelli, richiedente della commissione, sottolineando come, conclusi i lavori, l’obiettivo del rilancio della piazza, con una nuova identità legata al food e a un marchio territoriale, resti valido ma ancora lontano.

A fare da contraltare sono i nodi mai sciolti legati alla mobilità, al parcheggio e soprattutto alla tanto discussa Zona a traffico controllato.

Su questo punto è intervenuto Diego Torrini, rappresentante di Rete imprese, il collettivo delle associazioni di categoria spezzine, ricordando come i rapporti con l’amministrazione siano stati costanti fin dall’inizio dei lavori, ora ufficialmente conclusi. “Il collaudo è stato effettuato e le falle emerse sono state riparate o sono in fase di sistemazione”, mentre resta l’incertezza sulla Ztc.

“Attendiamo da tre anni una risposta – ha denunciato Torrini – e intanto la carenza di parcheggi si aggrava, mentre entrano in vigore divieti come quello per i veicoli Euro 4, che complicano l’accesso”.

La Ztc, sebbene parte del progetto iniziale approvato, oggi rischia di rimanere solo sulla carta per questioni normative: il nuovo Codice della strada non la prevede nei centri cittadini.

