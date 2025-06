Primo incontro Bucci-Salis in Regione: “Clima molto collaborativo e comunanza di idee”

Genova. Primo incontro in tarda mattinata nella sede della Regione Liguria tra Silvia Salis, da una settimana sindaca di Genova, e il governatore Marco Bucci. Al centro le grandi opere come lo Skymetro, il Waterfront, gli altri cantieri aperti e la sanità. “Un clima molto collaborativo del quale sono contenta“, ha riferito la prima cittadina al termine, come anche il presidente che parla di “comunanza di idee e attività amministrativa“. Gli screzi della campagna elettorale sembrano un lontano ricordo.

Ad accompagnare Salis, ricevuta nell’ufficio al quarto piano con focaccia di Voltri e caffè, c’erano membri dello staff della comunicazione, il capo di gabinetto Marco Speciale e Chicco Franchini, anima del gruppo Occupy Albaro, ufficialmente presente come “amico” ma di fatto consigliere personale lungo tutta la campagna elettorale.

