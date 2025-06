Primo trofeo di nuoto sincronizzato sabato in casa Lerici Sport

Primo trofeo di nuoto sincronizzato in casa Lerici Sport questo sabato (7 giugno) alle piscine “Cicci Rolla” della Venere Azzurra. La manifestazione parte alle ore 10 per svolgersi fino al pomeriggio inoltrato, con un fitto programma di esibizioni suddivise per categoria, cominciando con le Baby ed Esordienti C; alle 11.45 si prosegue con Esordienti A e B, quindi alle 13.45 Ragazze e Juniores.

Sette società liguri le partecipanti: Rapallo, Lavagna 90, Anpi 2000, Doria Nuoto Loano, Nuotatori Genovesi, Bogliasco e ovviamente il Lerici Sport padrone di casa, sotto il coordinamento dell’istruttrice Victoria Poles.

Ingresso libero e cittadinanza invitata a partecipare.

