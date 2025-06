Rezzoaglio: uomo si ustiona in casa, in codice rosso a Villa Scassi

A Rezzoaglio, in località Priosa, poco dopo le 19.30, un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ustionato nella propria abitazione. Secondo le prime informazioni era accanto ad una stufa a legna accesa ed aveva in mano una bottiglietta di alcol che avrebbe preso fuoco. L’uomo avrebbe riportato ustioni all’addome e agli arti superiori ed inferiori. Scattato l’allarme lanciato dai familiari, sono giunti a Priosa il medico del 118, quello della guardia medica e i militi della Croce Rossa di Rezzoaglio. Dopo le prime cure, l’uomo, in codice rosso, è stato trasportato all’ospedale di Villa Scassi a Genova, specializzato nella cura de1 grandi ustionati.

L’ospedale di Villa Scassi

