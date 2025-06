Rivolta in carcere a Marassi: la procura potrebbe contestare il nuovo reato del Dl Sicurezza. Aperta un’inchiesta sullo stupro di gruppo

Genova. Danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale ma anche probabilmente il nuovo reato di “rivolta” introdotto dal decreto Sicurezza (che proprio ieri è stato convertito in legge ma è in vigore dal 12 aprile scorso) che prevede pene da uno a cinque anni per quelli che definisce “atti di violenza o minaccia o di resistenza” da parte dei detenuti, con pene aumentate se la rivolta provoca lesioni personali, o morte, al personale penitenziario.

Saranno questi i reati che potrebbe contestare la procura di Genova ai detenuti che ieri hanno seminato il caos nel carcere di Marassi dopo che si è diffusa la notizia che un detenuto italiano di 18 anni era stato picchiato e violentato da quattro detenuti. La valutazione sulla sussistenza dei requisiti per contestare il nuovo reato di “rivolta” spetterà al pm Andrea Ranalli, titolare del fascicolo sui disordini.

