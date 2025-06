Rivolta nel carcere di Marassi: la polizia penitenziaria trasferisce 13 detenuti, altri 22 in isolamento

Genova. Dopo la rivolta scoppiata ieri ieri nel carcere di Marassi la polizia penitenziaria ha trasferito in tarda serata 13 detenuti e ne ha messi altri 22 in isolamento. A riferirlo è Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria, che definisce “incredibile” quanto accaduto nel penitenziario genovese.

All’origine dell’episodio un regolamento di conti nei confronti di cinque persone che nei giorni scorsi avrebbero violentato sessualmente un altro ristretto: per lui sarebbe stato necessario l’accompagnamento in ospedale per le cure del caso.

» leggi tutto su www.genova24.it