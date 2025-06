Rivoluzione Virtus Don Bosco, salutano Rogna e Ponte. Il mister: “Felice di essere entrato nella storia del club”

Sarà una Virtus Don Bosco diversa, perlomeno in panchina, quella che affronterà il campionato di Prima Categoria. Nelle settimane seguenti alla vittoria dei playoff, grazie al pari 1 a 1 contro la Priamar Liguria, il team manager Paolo Rogna e il mister Claudio Ponte hanno deciso di lasciare il club.

“Ho deciso di salutare la Virtus Don Bosco per motivi personali e familiari che avevo già comunicato al presidente Soffiotto a fine marzo e lo ringrazio per aver mantenuto la riservatezza sulle motivazioni che mi hanno portato a tale decisione per il futuro. Tengo a precisare questo aspetto perché mi hanno molto infastidito alcune voci messe in giro sulle tribune dello stadio Olmo, da qualche vecchio marpione nelle ultime partite, finale playoff compresa, atte solo a destabilizzare la squadra e che concernevano in merito ad un mio esonero. Del resto anche nel calcio, così come nella vita, l’invidia per l’ottimo lavoro altrui è una febbre molto brutta da debellare”

