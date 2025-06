Noli. Ormai era solo da aspettare l’annuncio per la nuova guida tecnica della Nolese. Il club biancorosso, dopo la passata stagione conclusa ai playoff, vuole ricominciare con un progetto rinnovato. Le sorprese, come prevedibile, non ci sono state: è Pietro Saccone il nuovo allenatore.

Il neo tecnico biancorosso è stato ufficializzato questa sera con la foto di rito presso l’impianto sportivo del “Mazzucco”, dopo aver salutato il Legino con un post sui propri profili social.

