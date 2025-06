Tetto in fiamme nella notte a Riccò, cinque ore di lavoro per spegnimento e messa in sicurezza

La scorsa notte, alle 3.00 circa, due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per un incendio che ha interessato la copertura di un’abitazione situata nel comune di Riccò del Golfo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’intera struttura sono durate circa cinque ore. A causa dei danni provocati dalle fiamme, gli appartamenti sottostanti la copertura sono stati dichiarati inagibili. Gli occupanti, tre in tutto, sono stati temporaneamente trasferiti in altri alloggi.

