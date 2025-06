Zoagli: “San Pietro di Rovereto, frazione trascurata”

Dal Capogruppo Consigliare di Zoagli nel Cuore, Gian Giacomo Solari

La frazione di San Pietro di Rovereto a Zoagli, nonostante sia abitata da tanti zoagliesi e ci sia un’importante attività commerciale, “Barca”, frequentatissima da zoagliesi e non, come in tutto il territorio viene trascurata dall’amministrazione comunale; potremmo citare tantissimi episodi, come il ponticello in via San Pietro, l’asfaltatura di via Doge Vaccari, l’illuminazione di via San Pietro, le ringhiere fatiscenti e pericolose, in ultimo segnaliamo la scalinata in fregio al cimitero che porta dal parcheggio in via San Pietro, che come si evince dalle foto la vegetazione ostruisce il passaggio dei pedoni. Un altro intervento urgente per togliere la pericolosità specialmente dei motocicli è di far asfaltare sollecitamente nella salita di via San Pietro dove è stata posizionata la fibra. Gli abitanti della frazione aspettano che sia terminata la strada San Pietro – Parazzuolo e il parcheggio in cima alla salita di via San Pietro.

» leggi tutto su www.levantenews.it