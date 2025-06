Albenga, affittano alloggio per organizzare incontri a sfondo sessuale: appartamento a luci rosse scoperto dalla polizia locale

Albenga. Grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, la polizia locale di Albenga ha individuato un’abitazione sospetta, segnalata per un insolito via vai di uomini. Dopo gli accertamenti, è emerso che l’appartamento era utilizzato da alcune donne “transferiste del sesso”, operanti in diverse città italiane.

Le donne avevano affittato l’immobile per organizzare i loro incontri. L’intervento della polizia locale ha permesso di chiarire la situazione e adottare le misure necessarie per ristabilire l’ordine.

