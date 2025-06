Approvate le linee di indirizzo per l’individuazione e ricollocazione delle aree di sosta di Marinella

L’Amministrazione comunale di Sarzana ha approvato le linee di indirizzo per avviare una serie di adempimenti funzionali alla riqualificazione e rigenerazione del borgo di Marinella. L’atto – in conformità alle indicazioni del Parco di Montemarcello Magra Vara- indica le linee guida volte a salvaguardare integralmente gli habitat naturali che, in forza di atti amministrativi risalenti alla fine degli anni 90 e fino ad oggi, sono stati utilizzati in deroga alle prescrizioni ambientali successivamente emanate.

Si tratta di aree storicamente usate a parcheggio, che le norme vigenti tutelano in quanto area SIC (sito di interesse comunitario). La delibera licenziata dalla Giunta comunale prevede la ricollocazione dell’area parcheggio, attualmente insistente in area protetta, in diversa e prossima area di minor pregio ambientale, con obbligo di naturalizzazione della predetta area SIC. L’atto dà mandato “per avviare il necessario iter amministrativo finalizzato a prevedere la ricollocazione totale o parziale in altro sito entro e non oltre i 3 anni dal rilascio del titolo abilitativo, nonché l’uso temporaneo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com