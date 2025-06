Calcio a 5, una notte da sogno per la CDM Futsal

Venezia. Un’altra notte da leoni quella che, al Palafranchetti di Mestre, attende i ragazzi della CDM Futsal. Una notte in cui non si può sbagliare nulla, in cui si può solo dare fondo ad ogni ultima energia per continuare a inseguire il sogno Serie A. Si riparte dal 3-2 in favore dei liguri maturato sette giorni fa a Campo Ligure ma si tratta di un vantaggio troppo esiguo per provare a specularci sopra.

E il MestreFenice non è squadra che si arrenderà senza lottare. La CDM Futsal esce dagli spogliatoi indossando una maglia dedicata al grande Pino Pernice, che stasera sarebbe stato a Mestre al fianco dei suoi ragazzi, come sempre fatto per anni. Poi però a parlare è il campo, con mister De Jesus che in partenza si affida al quintetto composto da Politano, Ortisi, Foti, Boaventura e Da Silva, mentre mister Vecchiato risponde con Di Odoardo, Bordignon, Pires, Crescenzo e Bebetinho. La prima grande occasione arriva dopo meno di un minuto: rimessa laterale di Da Silva che chiama Foti al tiro da posizione centrale, Di Odoardo in spaccata respinge ma la palla arriva sui piedi di Ortisi che però non riesce a indirizzare in rete, sfiorando il palo. La replica dei padroni di casa arriva al 5′ con la gran botta di Bui che scalda le mani di un Politano attentissimo. Al 6′ Moragas premia il taglio avanzato di Boaventura, che prova il pallonetto ma trova solo l’esterno della rete. Il Mestre va vicinissimo al vantaggio al 9′ prima col tiro di Ruzzene, respinto da Politano, poi con la deviazione sottomisura di Bebetinho che scheggia il palo.

» leggi tutto su www.genova24.it