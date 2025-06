Lecce e Juventus in casa, Como e Bologna in trasferta: sono le prime gare di campionato del Genoa. I rossoblu dopo la sfida contro i salentini che si sono salvati all’ultima giornata della scorsa stagione a Roma contro la Lazio, incontreranno i bianconeri allenati da Tudor. La terza e la quarta invece sul Lago contro i lariani guidati da Fabregas e poi in Emilia contro i rossoblu allenati da Italiano e battuti 3-1 sabato 24 maggio 2025.

ECCO IL GIRONE DI ANDATA

» leggi tutto su www.levantenews.it