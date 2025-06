Camogli: monastero di San Prospero, inaugurazione della sala teatro

Sabato 14 giugno a Camogli inaugurazione della sala teatro al monastero di San Prospero, sede dei Benedettini Olivetani: uno spazio utilizzato in passato quando nella struttura era presente una scuola con convitto e per anni chiuso e adibito in parte a posteggio.

A volere la sua “rinascita” il priore dom Francesco Maria Pepe, che ha realizzato un progetto che era nato con lo storico priore dom Beda, al quale lo ha sempre legato un grande affetto. Concretamente l’intervento è stato possibile anche grazie ad alcune ditte che hanno fatto pagare solamente il materiale (Pepa Tetti; Bellusci; Giancarlo Carbone) e alla Fondazione San Paolo che si è fatta carico totalmente della spesa per gli infissi.

» leggi tutto su www.levantenews.it