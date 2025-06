Fornaro vs Harrane a Genova, l’atleta ligure carico per il titolo italiano Savate Pro: “Sono pronto, c’è voglia di riscatto”

Genova. L’attesa è finita, domani inizia uno degli eventi se non il più importante per lo sport da combattimento a Genova. Dopo il grande successo della scorsa edizione, riecco il format “Battaglia Sotto la Lanterna 2”, al quale parteciperanno diversi atleti della Liguria e non solo. In palio diversi titoli, come il Titolo Italiano Wako Pro categoria -69 kg maschile e -59 kg femminile dove combatterà la savonese Vincis. Oltre questi anche i titoli Italiani Savate Pro -70 kg e -65 kg.

In quest’ultima categoria combatterà l’atleta del Kombat Team Alassio Mattia Fornaro contro il francese Harrane. Un match che ha il sapore di rivalsa per lui, essendo che l’ultimo suo match fuori paese non era andato secondo i programmi. Dopo quell’incontro, tanta dedizione e lavoro duro per ritornare ancora più carico sul ring di Genova, dove nella migliore delle ipotesi alla fine potrà esserci la cintura.

