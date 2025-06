Giunta Salis, la sindaca vuole presentarla lunedì: ipotesi Romeo e D’Angelo per la squadra

Genova. Silvia Salis vuole presentare la sua giunta lunedì 9 giugno. “Insieme ai risultati del referendum”, ha detto stamani la sindaca a margine della presentazione dei campionati europei di scherma. “Io ho le idee abbastanza chiare, ovviamente c’è rispetto delle dinamiche interne ai partiti ma non derogo al criterio della competenza”. Come dire, nel weekend che si apre la palla passa alle forze della coalizione che, in un modo o nell’altro, dovranno sbrigarsela. E i fronti più critici, al momento, sono interni al Pd e ad Avs.

Il Partito Democratico, con il 29% delle preferenze alle urne e 14 consiglieri eletti, si appresta ad avere cinque assessori (tra cui il vicesindaco Terrile) e la presidenza del consiglio comunale. Negli ultimi giorni si è parlato molto del caso “quote rosa” nel Pd, con le tante donne papabili per un posto in giunta che, tuttavia, sarebbero penalizzate dalla normativa nazionale sulla rappresentanza di genere.

