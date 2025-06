Lezioni individuali o a piccoli gruppi con Aidea

Per chi sta cercando lezioni di matematica, latino e greco, lingue straniere con un approccio di apprendimento personalizzato, Aidea può essere d’aiuto a creare un piano di studio su misura per ogni esigenza.

Comunicando obiettivi, livello di partenza e eventuali aree su cui concentrarsi maggiormente, è possibile organizzare lezioni individuali o a piccoli gruppi mirate e adattate alle esigenze, aiutando a migliorare le competenze di ciascuno in modo efficace e su misura. Un percorso fruttuoso e adatto con lezioni tenute da docenti qualificati.

Ancora qualche posto disponibile per iscriversi al Campus estivo English Summer Camp che si terrà presso il PIN, in Viale Mazzini, La Spezia dal 16 giugno al 4 luglio. Il campus è rivolto a bambini e ragazzi da 6 a 11 anni / 1° settimana: 16 giugno – 20 giugno / 2° settimana: 23 giugno – 27 giugno/ 3° settimana 30 giugno – 4 luglio.

