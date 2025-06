Morti sul lavoro, Ricciardi: “Meloni se ne frega e boicotta i referendum”

“Nei primi quattro mesi del 2025 si registra un aumento dei morti sul lavoro dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma il governo se ne frega”. Così Jacopo Ricciardi Co – Segretario Regionale di Rifondazione Comunista presente in Piazza del Bastione alla Spezia all’evento di chiusura del Comitato Referendario. “Mentre Giorgia Meloni fa passerelle internazionali il suo governo non fa nulla per fermare la strage, anzi invita a boicottare i referendum – continua Ricciardi -. E’ vergognoso che la destra si opponga al quesito sui subappalti quando è proprio questo il settore in cui avvengono la maggior parte degli incidenti. Il governo inventa reati assurdi e inasprisce pene criminalizzando la protesta sociale, ma si rifiuta di introdurre il reato di omicidio sul lavoro. Mancano 5900 ispettori ma il governo compra carri armati. Hanno avuto la spudoratezza di approvare una norma che prevede di comunicar 10 giorni prima eventuali controlli”.

“La destra conduce la sua campagna per l’astensione fomentando la paura dell’immigrazione. La realtà vera è che il quesito per la cittadinanza renderà possibile la regolarizzazione di lavoratrici e lavoratori che sono regolarmente in Italia da anni e sono i più sfruttati perchè ricattabili – conclude Ricciardi -. L’obiettivo non è soltanto mandare a casa questo governo ma ricostruire, con la partecipazione, un paese realmente democratico che ripudia la guerra e che torni ad essere fondato sul lavoro, non sullo sfruttamento”.

