Panathlon/ Assegnate le Patenti etiche ad alcuni circoli nautici del comprensorio

Dal Panathlon Club Golfo Paradiso

Il 5 Giugno il Panathlon Club Golfo Paradiso ha assegnato le Patenti etiche ad alcuni Circoli Nautici del Comprensorio, particolarmente meritevoli sia nell’attività didattica svolta nel rispetto dei “Diritti del Ragazzo nello Sport” del Panathlon, sia per l’educazione al rispetto del mondo Marino. Le associazioni sportive Amici Vela e Motore e Blackwave (Recco), Club Vela Kajak Sup e LNI (Camogli), Club Nautico Bogliasco hanno inoltre sottoscritto la Charta Smeralda, firmata anche dai Comuni di Recco (sindaco Carlo Gandolfo) e Camogli (per il sindaco Anelli, Claudio Pompei, delegato sport e politiche giovanili).Durante la cerimonia , svoltasi presso la Sala Polivalente F. Lavoratori di Recco, è stato presentato anche il libro “Il Quinto Campionato”, della Collana di Favoline Illustrate di Luisa e Domitilla, edizione Tigulliana, sponsor Maestro casa, Panathlon Club Golfo Paradiso e FIV, il cui ricavato andrà all’ospedale Gaslini di Genova. Presente l’editore, Marco Delpino. Nel proseguimento della serata, presso il Ristorante “da O Vittorio”, si è svolta la conviviale Panathlon, aperta dall’assessore allo sport Regione Liguria Simona Ferro e dal governatore Area Iv Germano Tabaroni. Durante la serata, oltre a due nuovi soci (Giovanni Anelli, padrino Fabio Nardi) e Carlo Del Giudice (padrino Roberto Libè), è stato siglato il gemellaggio tra il Club Golfo Paradiso e quello di Carrara e Massa, alla firma dei rispettivi presidenti, Roberto Libè e Claudio Sartorio, testimone il presidente Distretto Italia Giorgio Costa, presente una numerosa delegazione del Club Toscano. Ospiti illustri della serata, sempre dedicata a mare e vela, Marco Cimarosti, Alessandro Pezzoli, Luisa Franza, Franco Manzoli, Francesca Lodigiani.

Conduttore il giornalista Vittorio Sirianni, ideazione e regia della giornata di Sport Panathletico a cura di Cristina Di Sciorno.

