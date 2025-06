Dall’ufficio Comunicazione Panathlon International

In concomitanza con i Campionati Europei di Scherma, in programma a Genova dal 13 al 19 giugno 2025, il Panathlon International, in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma (FIS), organizza un workshop tematico intitolato: “Sport e Salute Mentale: Strumento di Prevenzione e Inclusione Sociale”.

