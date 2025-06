Referendum, da Piazza del Bastione l’ultimo appello: “Andiamo a votare, è una questione di merito e di democrazia”

Un assolato pomeriggio estivo ha fatto da cornice alla chiusura della campagna referendaria per i cinque “Sì” in Piazza del Bastione, nel cuore del centro storico della Spezia. La piazza, animata da un clima sereno, ha visto convergere non solo tanti volti noti della politica di opposizione spezzina, ma anche numerosi cittadini e diverse famiglie, incuriositi dalle riflessioni, dalla musica e dalla cultura proposte. Tra la folla, anche diversi turisti si sono fermati per capire cosa stesse accadendo. La Cgil e il “Comitato per il sì” al referendum, che nelle scorse settimane sono tornati “in mezzo alla gente” con un’intensa attività sul territorio, hanno proseguito in questo modo il loro impegno per avvicinare più persone possibili alle urne. Era disponibile materiale informativo come dépliant, spilline e bandiere per chiunque volesse approfondire le ragioni del “Sì”.

