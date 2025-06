Salute e prevenzione nel Distretto 17 parte il progetto “Farmacie di comunità”

Nel distretto sociosanitario 17 Riviera – Val di Vara è stato avviato il progetto pilota “Farmacie di Comunità”, un’iniziativa rivolta alle aree interne e nata dalla collaborazione tra ASL 5 e Federfarma. Il progetto mira a promuovere la salute di prossimità e la prevenzione socio-sanitaria sul territorio, contribuendo a rafforzare la comunità in termini di cura e prevenzione.

Le farmacie di Riccò del Golfo, Rocchetta e Pignone ospiteranno, una volta a settimana, un Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) che svolgerà attività di educazione sanitaria e prevenzione. Tra i servizi offerti rientrano la prevenzione del diabete, delle malattie cardiovascolari e neurologiche, la prevenzione delle cadute negli anziani, l’effettuazione di screening per il colon-retto e la cervice uterina, il supporto all’adesione alle campagne vaccinali e la riconciliazione delle terapie per pazienti in politerapia o dimessi dall’ospedale. L’IFeC sarà inoltre un punto di riferimento per la valutazione della fragilità e per l’eventuale presa in carico di cittadini fragili over 65. Gli Infermieri di Famiglia e Comunità saranno presenti dalle 9 alle 12 presso la Farmacia Orlando di Pignone (Via Provinciale 82/A) ogni lunedì, la Farmacia Rocchetta di Vara (Via Battaglione Zignago, 1) ogni martedì e la Farmacia Val di Vara di Riccò del Golfo (Via Aurelia, 201) ogni giovedì.

