San Colombano: si perde nel bosco, recuperato dai vigili del fuoco

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco (l’episodio alle 20 circa in via Antonio Norero; con i vigili del fuoco la Croce verde di Carasco. L’uomo ha rifiutato il ricovero)

Questa sera, un uomo che si aggira a nei boschi alle spalle di San Colombano Certenoli, ha perso il sentiero ed ad un tratto, si è trovato bloccato in mezzo ai rovi in zona Vignale , senza riuscire a proseguire in nessuna direzione. I Vigili del Fuoco, insieme al Soccorso Alpino e al 118, grazie alle coordinate ottenute col telefono cellulare, sono riusciti a raggiungerlo e metterlo in salvo.

