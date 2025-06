Sestri: Andersen, una giovane e simpatica marmotta e il fantastico mondo delle canzoni

Dall’ufficio stampa Il Mondo di Marmò

Sul vivace palcoscenico a cielo aperto della 28ª edizione dell’Andersen Festival, in programma dal 5 all’8 giugno 2025 a Sestri Levante, arriva Il Mondo di Marmò, il nuovo format di Warner Music Italy che inaugura il percorso di creazione di contenuti originali per bambini della casa discografica, nato con l’obiettivo di educare e intrattenere in nome della passione per la musica.

Marmò è una giovane marmotta con un grande sogno: diventare un musicista. Ha un’energia incontenibile, non va mai in letargo e, sorprendendo la lunga lista di parenti-marmotti che faticano un po’ a capirlo, ha trasformato la sua tana in un coloratissimo studio musicale. Un giorno per caso Giulia, dolcissima fata, ma anche un po’ sirena dei boschi e un po’ elfa, cade per sbaglio nella sua tana. Oltre ad avere una spiccata curiosità per le cose belle del mondo, Giulia è molto brava a cantare e decide di aiutare Marmò. Nella loro nuova quotidianità a tutta amicizia danno vita a duetti da sogno anche se lui, cantando, “inciampa” regolarmente nei suoi dentoni producendo buffissimi fischi. Ma Giulia non lo deride mai, anzi, lo incoraggia a non arrendersi.

