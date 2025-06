Skatepark Savona, la giunta approva il progetto di fattibilità tecnico ed economico: lavori per 850mila euro

Savona. La Giunta del Comune di Savona ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica della pista da skate che verrà realizzata all’interno dell’ex piscina comunale di via Trento Trieste, attualmente in fase di ristrutturazione.

L’architetto torinese Pietro de la Pierre, specializzato in questo tipo di progetti, ha presentato all’Amministrazione la proposta di una struttura per la pratica della specialità Park, nella creazione di un’area secondaria Street e la previsione di spazi flatground per manovre tecniche a bassa velocità. Il valore del progetto è di 850mila euro per i quali il Comune sta valutando diverse forme di finanziamento.

