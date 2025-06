Riparte la Spotornese smaltita l’amara retrocessione in Seconda Categoria della scorsa stagione.

Il nuovo allenatore sarà Luca Fiorio. Un passato nelle giovanili, si era distinto con la prima squadra del Quiliano&Valleggia. Subentrato in Promozione in una situazione critica, non aveva salvato la squadra ma si era visto un miglioramento significativo.

