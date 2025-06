Una Variante artistica: Skygolpe ha portato il suo progetto “Blackout” da Milano a Sarzana

“Empatia digitale”, “Dona la tua memoria” e “Ingoia il progresso” sono gli slogan un po’ enigmatici apparsi da qualche giorno sui cartelloni pubblicitari fra Montecavallo e Variante Cisa a Sarzana. Non si tratta di marketing che allude ad una nuova – l’ennesima – apertura di qualche struttura commerciale, bensì dell’installazione pubblica di Skygolpe, al secolo Mattia Sommovigo, artista digitale originario della Spezia e fra i più quotati a livello internazionale fra quelli del movimento che si è sviluppato attorno agli NFT (certificati digitali unici basati su blockchain che attestano la proprietà e l’autenticità di un contenuto digitale). Trentanovenne, formatosi fra Milano e Londra nell’era d’oro della street art fra Brick Lane e Shoredicht, Skygolpe (nome che vuole rappresentare la contraddizione fra dimensione spirituale e fragilità umana) dopo il ritorno in Italia si è dedicato al lavoro in studio su pittura, installazioni e fotografia che gli ha permesso di diventare uno degli artisti digitali più in vista e soprattutto più ambiti dai collezionisti di tutto il mondo.

