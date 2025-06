Villa Gentile chiusa per lavori: un mese e mezzo per rifare la pista. Chiusi anche parco pubblico e parcheggio

Genova. Con un post su facebook e qualche cartello appeso sui cancelli dell’impianto, Genova ha appreso la notizia che l’impianto di Villa Gentile è chiuso per lavori. Sotto i ferri sarà la pista di atletica che, come è noto, da tempo mostra pesanti segni di usura, ammaloramento e particolare sofferenza alla pioggia, nonostante fosse stata rifatta solo nel 2019, quando il Comune di Genova sborsò circa 800 mila euro per il suo rifacimento.

Come confermato dal presidente del Municipio Federico Bogliolo, fresco di riconferma elettorale, i lavori dureranno circa 45 giorni, un mese e mezzo, e saranno “in garanzia”, vale a dire sostenuti dalla ditta che in precedenza era intervenuta per la realizzazione della pista stessa. Entro la fine di luglio, quindi, l’impianto dovrebbe essere nuovamente fruibile per i tanti sportivi che gravitano intorno all’unico campo della città dedicato esclusivamente all’atletica.

