A Falconara va in scena la finalissima fra Costa e Pacinotti

Domani, domenica 8 giugno, si terrà presso “Falconara Stadium” di San Terenzo la finalissima di calcio a 11 tra le due formazioni calcistiche dei due licei Costa e Pacinotti. Il fischio d’inizio avverrà alle 18:00, sarà una sfida sentitissima tra le due compagini pronte a sfidarsi in un match che si prevede molto equilibrato. In campo scenderanno giocatori provenienti dalle classi terze sino alle classi quinte. L’invito è rivolto a tutti gli studenti, il corpo docenti e collaboratori scolastici dei due istituti ma anche a tutti gli studenti degli altri istituti della provincia.

Secondo voci di corridoio, il clima si preannuncia incandescente con gli studenti del “Pacinotti”, che oltre a preparare un muro blu di maglie, stanno preparando striscioni, cori e molto altro per trasportare la propria squadra verso la vittoria, ma anche per vincere fuori dal campo. Come si starà preparando invece il “Costa”? “Di conseguenza – dicono i rappresentanti del Pacinotti Valerani, Pagano, Perotto e Cozzani – rivolgiamo nuovamente l’invito a tutti, anche a chi vuole semplicemente degustare una bel fine pomeriggio all’insegna dello sport ed all’insegna della rivalità tra le due scuole e vi assicuriamo che sarà una grande sfida con talenti del calcio molto importanti a livello locale”.

