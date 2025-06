Battaglia Sotto la Lanterna. Fornaro vs Harrane LIVE: la diretta dell’incontro che vale il Titolo Italiano Savate Pro

Genova. È tutto pronto per il “fight” che decreterà l’inizio dei cinque round da due minuti che varranno il Titolo italiano Save Pro di FederKombat. A contenderselo l’atleta del team alassino ‘Kombat Team Alassio’ Mattia Fornaro contro Harrane Akram del team ‘Kickboxing Brescia’. Sfida nella categoria dei -65 kg, le regole di questa disciplina prevedono un incontro simile alla Kickboxing, con la differenza che si possono tirare solamente calci con la parte anteriore del piede, con la pianta del piede, con le tibie e, ovviamente, i pugni.

Un match che sa di riscatto per Fornaro come dichiarato nella sua intervista pre match, al quale si è preparato duramente per cercare la vittoria sul ring del PalaDiamante di Bolzaneto. Fornaro arriva dalla Taekwondo, dove per diversi anni ha militato nella Nazionale, per questo è molto abile nei calci vista la sua grande elasticità.

