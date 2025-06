Cade da una scala e batte la testa: portato d’urgenza al San Martino

Un uomo di mezza età è stato ricoverato d’urgenza al San Martino di Genova dopo essere caduto da una scala, in un’abitazione di Melara. L’episodio risale al primo pomeriggio di oggi quando l’uomo era impegnato in alcune lavorazioni domestiche durante le quali sarebbe caduto battendo il capo. Chi era in casa ha lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e Delta 1 del 118. Le condizioni dell’uomo si sono rivelate serie ed è stato disposto il ricovero al San Martino di Genova con l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco.

