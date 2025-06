Camogli: “Ü Dragun”, “transumanza” e varo in mare della caratteristica imbarcazione

Oggi si è visto transitare per le vie di Camogli “Ü Dragun”, l’imbarcazione simbolo del borgo marinaro trasportato su un carrello tirato a braccia. E’ un piccolo rito quello della “transumanza” che consiste nel portarlo da Largo Luigi Simonetti, dove sosta durante l’inverno, fino al porto dove è successivamente calato in mare. Impegnati nella non facile operazione, che in alcuni punti come la rampa San Fortunato richiede moltissima attenzione, i volontari del Gruppo “Ü Dragun” e i suoi sostenitori, compreso il vicesindaco Lorenzo Ghisoli. Il tutto con la collaborazione della polizia locale. Presente Paolo Terrile, presidente del Consiglio comunale. Bello vedere coinvolte persone di ogni età e la gente incuriosita.

» leggi tutto su www.levantenews.it