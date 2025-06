Comitato la Ripa, il presidente Hermida: “Soddisfatti per la rotonda di Bottagna nonostante i ritardi tecnici”

Luciano Hermida, presidente del Comitato La Ripa, esprime soddisfazione per l’andamento dei lavori della rotonda di Bottagna. Hermida dichiara che “Anas, il Comune di Vezzano, la Polizia Municipale e la Regione stanno gestendo l’opera efficacemente, mantenendo il Comitato informato e minimizzando i disagi alla viabilità”. in una nota ha evidenziato l’organizzazione del cantiere, con lavori notturni e senso unico alternato gestito da movieri per fluidificare il traffico diurno. Hermida ha anche precisato che “la soddisfazione è condivisa dagli iscritti al Comitato, che riconoscono i progressi del cantiere, nonostante alcuni ritardi tecnici sulla data di fine lavori”.

