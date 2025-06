Finale Ligure. Soccorsi mobilitati in località Perti Nord nel Comune di Finale Ligure, oggi pomeriggio intorno alle 16.30, per un escursionista piemontese di 30 anni che dopo una caduta aveva rimediato un trauma ad un ginocchio e non riusciva più proseguire.

L’uomo è stato medicato e sistemato su barella, quindi, una volta raggiunta la strada, è stato preso in consegna dalla pubblica assistenza locale che lo ha trasportato al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

