Genova. E’ morto questo pomeriggio in ospedale l’uomo di circa 70 anni investito due giorni fa da uno scooter mentre attraversava la strada lontano dalle strisce pedonali in via Donato Somma a Nervi.

L’ic’ successo giovedì 5 giugno intorno alle 8 del mattino. L’uomo avrebbe attraversato la strada all’altezza di una rotatoria, quando una moto in fase di sorpasso, condotta da una 40enne, lo ha travolto.

