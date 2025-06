Sono stabili ma inserite in un quadro clinico complesso le condizioni dell’adolescente rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi sulla Ripa in direzione Bottagna. I fatti risalgono alla giornata di giovedì mattina quando, per dinamiche al vaglio delle forze dell’ordine, il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter per poi entrare in collisione con un’altra vettura. Immediato l’intervento dei soccorsi: l’adolescente è stato stabilizzato sul posto, dalla Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e da Delta 1 del 118, trasportato d’urgenza al Sant’Andrea della Spezia in shock room dove è stato sottoposto a un delicatissimo intervento multispecialistico per poi essere trasferito al San Martino di Genova. Qui è rimasto sotto stretta osservazione e circondato dagli affetti più cari.

L’articolo Incidente stradale sulla Ripa: condizioni stabili per l’adolescente ricoverato al San Martino proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com