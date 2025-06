L’arte barocca e la cultura pop si incontrano nella sede della Fondazione Carige con la mostra “Alter Ego. Una finestra tra due mondi”

Genova. Un ponte tra generazioni, un dialogo tra passato e presente, un’esperienza visiva e affettiva che trasforma i ricordi in arte. Dal 7 giugno al 5 luglio 2025, le sale storiche di Palazzo Doria Carcassi – sede della Fondazione Carige – ospitano “Alter Ego. Una finestra tra due mondi”, mostra personale dell’artista genovese Alessandro “Ale” Piano, in collaborazione con la fotografa Francesca Gazzolo.

Curata nell’ambito delle iniziative culturali della Fondazione, che l’ha promossa e interamente sostenuta, l’esposizione invita il pubblico in un viaggio sorprendente attraverso l’universo del gioco come elemento identitario e collettivo. Icone dell’infanzia, giocattoli dimenticati e celebri dipinti della tradizione artistica rivivono in una nuova dimensione pop, tra installazioni in resina, elaborazioni digitali e scenografie interattive.

