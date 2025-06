Piazza del Castello di Arcola si prepara per la performance “Ali di legno”

La performance “Ali di Legno”, che unisce musica, danza, fotografia, verrà messa in scena nella piazza del Castello di Arcola, sabato 14 giugno alle ore 19.00. Lo spettacolo è la storia di una ballerina che non riesce a più a danzare, ma trova la forza interiore per risollevarsi. Le stampelle di legno che utilizza sono il mezzo per uscire dalla corazza opprimente che si è creata. La pesantezza del legno diventa leggerezza e le stampelle diventano le ali per volare. Ogni movimento è una sfida al destino, un grido silenzioso di chi non si arrende, di chi trasforma il dolore in forza e la fragilità in coraggio. Solo a questo punto gli ostacoli diventano opportunità. Nella piazza sarà possibile ammirare le fotografie di Gabriella Alibani – Alessandro Cialdini e Paola Lenzi, che propongono l’esibizione sotto forma di immagini, la performance prevede letture di poesie di Maurizia Del Bello, voce recintante Laura Paganini, con accompagnamento musicale di Giampiero Cocconi e danze a cura di Emanuela Cristofaro.

