Si è aperta con duecento persone la prima edizione del festival MÄEGASSÜ

È iniziato con oltre 200 persone e la meraviglia che può regalarti soltanto ballare dall’ora del tramonto ad almeno mezzanotte in una delle location più ambite delle Cinque Terre. Venerdì sera, nella splendida terrazza del bar La Conchiglia di Riomaggiore, si è aperto ufficialmente MÄEGASSÜ, nuovo festival itinerante di musica su vinile del Parco delle Cinque Terre.

In consolle con il direttore artistico e dj host BUD LEE, i giovani talenti emergenti della scena musicale spezzina, LARRY e BEA, per la prima volta insieme. La selezione musicale, come da concept MÄEGASSÜ e con le naturali contaminazioni con la musica di Larry e Beatrice, ha saputo integrare contemporaneo e retrò, “foresto”, vibes salmastre, profondo e danzante: in breve, un voluto meltin pot musicale, con incursioni – grazie a Larry – dei migliori vinili del mercato londinese. Per il direttore artistico l’eccellente prima risposta delle persone – giovani e meno giovani, tutti di provenienze diverse – ha confermato il valore di un festival che nasce per regalare agli abitanti, agli appassionati e ai turisti un’idea di divertimento – social disco – differente. MÄEGASSÜ è una serie di appuntamenti fissi, lungo tutta la stagione, nati per esserci, mescolarsi, integrare le differenze. Dare la possibilità anzi la certezza di innamorarsi lasciandosi andare ai sensi, alle molte, belle energie. «Ciò che vogliamo trasmettere – e che prima dell’evento abbiamo voluto ricordare- è che non serve eccedere, in ogni termine, per viversi appieno luoghi, musica, persone. Ieri abbiamo visto tutte le aspettative realizzate, i proprietari del bar La Conchiglia soddisfatti, le persone sinceramente “dentro” ma anche sinceramente interessate. Sono felice. Il nostro progetto, realizzato grazie a team, sponsor e partner, nasce per proporre un’alternativa altra e presente all’estate ligure».

