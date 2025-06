Testa di un gattino ritrovata alla Marina di Sestri Ponente: dalle indagini spunta l’ipotesi della predazione di un gabbiano

Genova. Sono in pieno svolgimento le indagini da parte della polizia locale sulla testa di un gattino ritrovata da un cittadino alla Marina di Sestri Ponente una settimana fa. Il macabro ritrovamento ha allertato gli animalisti perché l’ipotesi iniziale era che il cucciolo di gatto potesse essere stato decapitato da qualcuno, magari per puro sadismo.

Al momento, tuttavia, le indagini da parte della polizia locale non avrebbero al momento trovato conferme in questo senso. La testa del piccolo animale è stata trasferita all’istituto zooprofilattico per le analisi, ma secondo quanto emerso dall’osservazione esterna anche da parte dei veterinari della Asl3 l’ipotesi più probabile potrebbe essere quella di un atto predatorio, magari da parte di un gabbiano, che potrebbe aver ucciso il gattino oppure essersi cibato di parte di un animale già morto per altre cause.

» leggi tutto su www.genova24.it