Tutto pronto per la seconda edizione della rassegna “Riomanavola”

Domenica 15 giugno alle ore 21:30 in piazza Castello inizia la seconda rassegna teatrale Riomanavola, promossa dalla Pro Loco Rimazu&manaea, in collaborazione con “Radici”, e con il patrocinio del Comune di Riomaggiore. Dopo il successo della rassegna della scorsa stagione, l’edizione di quest’anno si caratterizza con il sottotitolo “Non solo prosa”. Sono previsti 11 appuntamenti, ad ingresso gratuito, da giugno a settembre, sempre alle ore 21:30 nelle date indicate. Gli spettacoli si terranno a Riomaggiore al Castello e in piazza del Vignaiolo, a Manarola in piazza Capellini e in piazza Castello, e a Volastra nel piazzale della Chiesa. La proposta di questa edizione è articolata con una visione più vasta del teatro, non solo prosa appunto; avremo quindi nei nostri luoghi rappresentazioni di circo contemporaneo, clownerie e acrobatica, teatro comico, teatro sociale, esperienze di laboratorio, improvvisazione teatrale, spettacolo musicale, rituali poetici, proposte originali e suggestioni da vivere insieme. I gruppi partecipanti non sono solo locali, ma provengono da varie parti d’Italia (Milano, Roma, Fidenza, Massa Carrara). Dopo il saggio di fine laboratorio del 15 giugno, il 20 giugno si presenterà al pubblico in piazza Capellini a Manarola il Teatro nelle Foglie, ormai di fama internazionale, con “La dolce follia”, una storia di amore e di guerra, dove il circo incontra la narrazione orale, portando in scena la malinconia del teatro viaggiante di altri tempi e l’allegria della vita del circo.

