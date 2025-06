Varese Ligure : rifiuti, la replica del sindaco Mauro Rattone alle critiche

Dal Comune di Varese Ligure

Varese Ligure, il sindaco Rattone: “Sui rifiuti servono verità e responsabilità, non propaganda”

“In relazione all’articolo recentemente diffuso a mezzo stampa da parte dell’opposizione consiliare, nel quale si tenta di attribuire all’Amministrazione comunale attuale la responsabilità delle criticità riscontrate nella raccolta dei

rifiuti, si ritiene necessario fornire ai cittadini un chiarimento puntuale e documentato”.

Lo dichiara il sindaco di Varese Ligure Mauro Rattone che aggiunge: “Innanzitutto, è bene ricordare che la gestione del servizio rifiuti ad ACAM Ambiente (gruppo IREN) è stata affidata proprio dalla precedente amministrazione, senza la predisposizione di un contratto di servizio puntuale e dettagliato, strumento fondamentale per monitorare e far valere gli obblighi del gestore. L’attuale amministrazione si è quindi trovata a operare in un contesto ereditato, che presenta carenze strutturali frutto di scelte pregresse.

In secondo luogo, si rileva una grave imprecisione da parte dell’opposizione: il centro di raccolta comunale è già inserito nella convenzione vigente con il gestore. Affermare che occorra “stipulare una nuova convenzione” dimostra una scarsa conoscenza degli atti amministrativi in essere.

Quanto al servizio operativo, ACAM ha recentemente messo a disposizione un furgoncino per il ritiro degli ingombranti due mercoledì al mese. Questa misura, pur apprezzabile, è da noi considerata insufficiente rispetto alle reali esigenze della cittadinanza, e lo abbiamo formalmente segnalato. Inoltre, pur con difficoltà, gli abbandoni nelle postazioni vengono raccolti, anche se la regolarità del servizio non è ancora soddisfacente.

Affermazioni secondo cui “i cittadini sarebbero costretti a tenersi gli ingombranti in casa” appaiono strumentali e prive di fondamento concreto. Va inoltre sottolineato il prezioso contributo dei Carabinieri Forestali, che stanno supportando il Comune nel contrasto agli abbandoni illeciti, in particolare nelle zone boschive. Auspichiamo che possano proseguire e

rafforzare le attività di controllo e repressione.

