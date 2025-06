Violentato e torturato per giorni a Marassi: il 18enne ha identificato i suoi aguzzini, si indaga anche sulla omessa vigilanza

Genova. E’ stato sentito a lungo nel pomeriggio di ieri dal sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà il detenuto 18enne seviziato e violentato nel carcere di Marassi per almeno due giorni da quattro compagni di cella e li ha individuati uno ad uno dall’album fotografico che gli hanno mostrato gli inquirenti. Il ragazzo ha anche escluso la responsabilità di un quinto detenuto che non avrebbe partecipato alle violenze. Il ragazzo si trova in ospedale al San Martino: ha ottenuto i domiciliari e quando sarà dimesso sarà trasferito in una comunità sanitaria.

Trasferito per 6 volte da una cella a un’altra: non riusciva a stare con gli altri

