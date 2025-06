Barche in sfilata da Fezzano, Le Grazie e Porto Venere a sostegno della Palestina

Un corteo simbolico ma potente, che unirà tre delle borgate del Golfo in una manifestazione silenziosa ma eloquente: è in programma per mercoledì 11 giugno alle 19 la “Manifestazione per la libertà”, un’iniziativa via mare per esprimere solidarietà al popolo palestinese e denunciare le restrizioni alla libertà di espressione in Italia.

Il ritrovo è fissato per le ore 18.30 presso le banchine di Fezzano (ai pontili residenti), Le Grazie (davanti al monumento ai caduti) e Porto Venere (molo Doria). Qui verranno distribuite le bandierine da issare sulle imbarcazioni.

