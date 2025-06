Camogli: casa dei marinai con soli sei ospiti, l’Inps è intenzionata a venderla?

Mistero a Camogli sul futuro della casa di riposo “Bettolo”, riservata al personale in pensione ed autosufficiente della marina mercantile. Gli ospiti sono soltanto sei (originariamente erano una quarantina) e dopo il Covid le domande di accesso sarebbero state congelate.

L’istituto di assistenza fu inaugurato da Re Vittorio Emanuele e dalla Regina Elena l’1 agosto 1931; lo stesso giorno assistettero al varo del transatlantico Rex nello scalo di Sestri Ponente. Fu l’avvocato Lorenzo Bozzo (cui è dedicata una via) a lanciare l’idea nel 1917; progetto sostenuto in particolare dalla Società Capitani e Macchinisti Navali. Realizzata con una spesa ingente per l’epoca (circa 1.500.000 lire), inaugurata nel 1931, due anni dopo fu ceduta all’Inps che da allora la gestisce sostenendo una spesa enorme per il suo mantenimento.

