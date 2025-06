Con il fuoco e la parola: Schiara celebra Sant’Antonio tra tradizione e bellezza

“Tutti gli anni a Schiara si celebra la ricorrenza di Sant’Antonio da Padova nella domenica più vicina al suo giorno, il 13 giugno. Non abbiamo mai saltato una celebrazione. Non c’è stata pioggia che abbia cancellato il rinnovo della tradizione”. È con sincera trepidazione che parla Massimo Amato, fresco presidente dell’Associazione Per Tramonti. “Sto ancora studiando da presidente, ma sono sempre stato sul territorio. Sono felice di occuparmi del territorio con l’associazione, che è senza fini di lucro, sostenuta dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e dal Comune di Spezia. Tramonti è un territorio bellissimo, unico, dove ancora con spirito comunitario ci si prende cura di terra e tradizioni”.

