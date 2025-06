Argomentare sullo stato dell’arte del sentimento d’amore in una coppia che, per ragioni di mercato, tende all’ individuale, dispone fin da subito a ricomprendervi un ingrediente segretato, fondamentale per la sua sopravvivenza: la sopportazione.

Non a caso, l’etimologia del termine sentimento ha una originaria familiarità col termine supplizio, patimento: quindi, con tutto ciò che esso giocoforza produce.

» leggi tutto su www.levantenews.it