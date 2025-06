Incidente auto-bus all’incrocio tra via Tolemaide e corso Torino, cinque feriti nello schianto

Genova. Cinque persone sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di domenica in un incidente che ha coinvolto un auto e un bus Amt all’incrocio tra via Tolemaide e corso Torino. Nessuno di loro, a quanto risulta, sarebbe in gravi condizioni nonostante l’impatto piuttosto violento.

È successo intorno alle 18.30. Sul posto grande spiegamento di soccorsi: sono intervenute le ambulanze di Squadra Emergenze, Croce Bianca Genovese, Croce Verde di Bogliasco e Nuova Volontari San Fruttuoso insieme a un’automedica e pattuglie della polizia locale.

